Pullup Entertainment (ex-Focus Entertainment) : Rentabilité record au S1

Publication des résultats S1 2024/25

Après un chiffre d'affaires record de 234,3 M€ au premier semestre, Pullup a dévoilé hier d’excellents résultats. Porté par le succès de Warhammer: Space Marine 2, l’EBITA atteint 45,3 M€ (contre -3,5 M€ l’année précédente), tandis que le ROC s’établit à 37,3 M€ (contre -9,0 M€). Les marges correspondantes sont respectivement de 19% et 16%. La direction a réitéré sa guidance, confirmant une amélioration significative des performances financières sur l’exercice en cours et les deux suivants, tant en termes de chiffre d’affaires que de rentabilité.

Space Marine 2 fortement contributeur

Au S1, le chiffre d’affaires du groupe atteint 234,3 M€, avec un catalogue qui représente 70% des ventes du semestre, soit 164,1 M€. Cette performance a été principalement soutenue par le lancement réussi de Warhammer: Space Marine 2. Disponible depuis le 9 septembre, le titre a contribué aux résultats sur seulement trois semaines. Classé parmi les cinq meilleurs lancements de l’année, le jeu a bénéficié d’excellentes critiques et attire désormais plus de 5 millions de joueurs. Par ailleurs, Train Sim World 5, développé par Dovetail Games, a surpassé les ventes de son prédécesseur, renforçant ainsi les résultats semestriels.

Une excellente rentabilité sur le S1

Grâce à la forte croissance de ses revenus, Pullup affiche une excellente rentabilité. L’EBITA ressort à 48,3 M (21% de marge) et le REX à 37,3 M€ (16% de marge). Les principaux facteurs contributifs sont : 1/ Une marge brute en forte hausse (+273%) atteignant 77,0 M€ (soit un taux de marge de 33%) portée par le fort levier opérationnel du groupe, qui lui permet de transformer efficacement l’augmentation des ventes en profitabilité. 2/ Les dépenses de ventes et de marketing ont été maitrisées et se sont établies à 13,5 M€ soit une progression de +25%. 3/ Les charges de structure sont en hausses de +53% à 10,0 M€, reflétant notamment les coûts liés à l’intégration post-M&A et au succès de Space Marine 2.

Perspectives et estimations

Concernant les perspectives, grâce aux excellentes ventes de Warhammer: Space Marine 2, le groupe a relevé ses prévisions et anticipe une forte amélioration de ses résultats pour l’exercice 2024/25, tant en termes de chiffre d’affaires que de rentabilité. De plus, Pullup prévoit que les deux exercices suivants (2025/26 et 2026/27) afficheront également des performances supérieures à celles de 2022/34 (CA de 194,1 M€ et EBITA de 28,4 M€).

Recommandation

Suite à ce communiqué, nous maintenons notre recommandation à Achat ainsi que notre objectif de cours de 35,5€ sur le titre, objectif qui fait ressortir un potentiel de hausse de +75,5%.