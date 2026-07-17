Pullup Entertainment en net recul au premier trimestre

Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 44,4 millions d'euros au premier trimestre 2026/27, en baisse de 44% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Ce repli s'explique principalement par un effet de comparaison défavorable : le premier trimestre 2025/26 avait bénéficié de la comptabilisation de 19 millions d'euros de revenus différés ainsi que du lancement du jeu RoadCraft.

Les revenus issus des nouveaux lancements se sont établis à 1,9 million d'euros, contre 18,6 millions d'euros un an plus tôt, reflétant l'absence de sortie majeure sur la période.

Le chiffre d'affaires généré par le back-catalogue ressort à 40,1 millions d'euros, contre 58,4 millions d'euros un an auparavant. Retraité de l'impact des revenus différés, il demeure toutefois quasiment stable, à 39,3 millions d'euros, contre 39,4 millions d'euros au premier trimestre 2025/26.

Le groupe souligne que cette stabilité témoigne de la solidité de son portefeuille de jeux, de sa capacité à prolonger la durée de vie commerciale de ses titres grâce à des mises à jour et des contenus additionnels, ainsi que de la montée en puissance de ses activités Live, qui contribuent à fidéliser les joueurs sur le long terme.