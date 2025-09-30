PULLUP ENTERTAINMENT : Dovetail Games, filiale de PULLUP Entertainment, annonce le lancement de Train Sim World 6, la nouvelle édition de la simulation ferroviaire de référence

PARIS, FRANCE – 30 septembre 2025 – Dovetail Games, filiale du groupe PULLUP Entertainment (FR0012419307 - ALPUL) , annonce aujourd'hui la sortie de Train Sim World 6 sur PC et sur les consoles PlayStation et Xbox. Depuis sa création, la franchise Train Sim World a généré plus de 100 millions d'euros de dépenses consommateurs , s'imposant comme une référence incontournable de la simulation ferroviaire. Ce nouvel opus, introduit de nouveaux trains ainsi que des fonctionnalités innovantes destinées à offrir une expérience de jeu toujours plus immersive.

Ainsi, toujours à l'écoute de sa communauté, le jeu introduit désormais des événements aléatoires, rendant chaque expérience de jeu unique et imprévisible. Les joueurs sont amenés à faire face à divers incidents inattendus, les obligeant à adapter leur conduite en temps réel. Enfin, de nouvelles extensions sont déjà en préparation, ce qui souligne l'importance de la stratégie de live management mise en place par le studio Dovetail Games.

À propos de PULLUP Entertainment

Avec plus de 600 collaborateurs en Europe et un chiffre d'affaires de 390 M€ en 2024/25, PULLUP Entertainment est un acteur majeur du jeu vidéo et du divertissement. Le Groupe s'appuie sur :

Deux structures d'édition

FOCUS ENTERTAINMENT PUBLISHING , leader mondial de l'édition, avec des titres à succès comme A Plague Tale , SnowRunner ou Warhammer 40,000: Space Marine 2 .

, leader mondial de l'édition, avec des titres à succès comme A Plague Tale , SnowRunner ou Warhammer 40,000: Space Marine 2 . DOTEMU , spécialiste du jeu indépendant et retrogaming, éditeur de TMNT: Shredder's Revenge et Streets of Rage 4 .

Six studios de développement & une structure audiovisuelle

DOVETAIL GAMES ( Train Sim World ), DECK13 ( The Surge ), BLACKMILL GAMES ( WW1 Game Series ), LEIKIR STUDIO ( Metal Slug Tactics ), DOUZE DIXIÈMES ( Shady Part of Me et de Memories in Orbit ), CARPOOL STUDIO (nouvelle IP Live Service ).

( Train Sim World ), ( The Surge ), ( WW1 Game Series ), ( Metal Slug Tactics ), ( Shady Part of Me et de Memories in Orbit ), (nouvelle IP Live Service ). SCRIPTEAM , dédié à l'adaptation de nos licences en séries et films.

