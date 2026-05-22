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Puig recule, Estée Lauder bondit après l'échec des négociations de fusion
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 12:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des informations sur les actions au paragraphe 1; ajout de détails et d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 5 et 6) par Mireia Merino et Marta Serafinko

Les actions de Puig PUIGb.MC ont chuté d'environ 13% tandis quecelles d'EstéeLauder EL.N ont progressé d'environ 10% lors des échanges avant l'ouverture des marchés américains, après que le parfumeur espagnol et la société américaine de cosmétiques ont annoncé la fin des négociations de fusion .

Les actions de Puig figuraient en bas du classement de l'indice de référence européen STOXX 600 .STOXX et semblaient se diriger vers leur pire journée de cotation depuis leur introduction en bourse en 2024, si les pertes se confirmaient, après que les sociétés ont abandonné un projet de fusion qui aurait donné naissance à un groupe de beauté de luxe d'une valeur d'environ 40 milliards de dollars.

Les actions du parfumeur, qui avaient rebondi lorsque les discussions avaient été rendues publiques en mars, ont perdu la majeure partie de ces gains vendredi.

Celles d'Estée Lauder, en revanche, avaient baissé à l'annonce d'un accord potentiel, Wall Street craignant qu'une fusion ne vienne aggraver les difficultés de l'entreprise alors qu'elle s'efforce de redresser sa situation.

LE REDRESSEMENT DE NOUVEAU AU CENTRE DE L'ATTENTION

Le directeur général Stéphane de La Faverie a mis l'accent sur l'accélération des lancements de produits, l'ajout de gammes de prix haut de gamme et le renforcement du marketing afin de relancer la demande sur les principaux marchés d'Estée Lauder.

“(La fin des discussions de fusion) devrait constituer un catalyseur positif pour le titre, car la dynamique de l’action revient aux fondamentaux, portée par une amélioration du contexte du marché de la beauté en Chine et dans le secteur du Travel Retail”, ont déclaré les analystes de BofA dans une note.

Cela aiderait désormais Estée à rester pleinement concentrée sur la suppression des coûts excédentaires, avec pour objectif de réaliser entre 1 et 1,2 milliard de dollars de bénéfices bruts d’ici la fin de l’exercice 2027, ont-ils ajouté.

La société a également relevé ses prévisions de bénéfices annuels au début du mois et a dévoilé son intention de supprimer jusqu’à 3 000 emplois supplémentaires à l’échelle mondiale dans le cadre d’un vaste plan de restructuration.

Concernant Puig, J.P.Morgan a estimé que la fin des négociations pourrait peser sur le cours de l'action, l'attention des investisseurs se reportant sur les résultats d'exploitation alors que la croissance du secteur des parfums se normalise et que la pression sur le Moyen-Orient et le secteur du travel retail persiste.

Les marchés peuvent désormais se concentrer davantage sur le ralentissement de la croissance des ventes mis en évidence dans le rapport du premier trimestre de Puig publié en avril, a indiqué la société de courtage dans une note adressée à ses clients.

Puig restera concentré sur la mise en œuvre de sa stratégie, a-t-il déclaré dans un communiqué publié jeudi, ajoutant que sa structure financière lui donnerait la flexibilité nécessaire pour mener des fusions et acquisitions sélectives.

Puig a refusé de faire d'autres commentaires lorsqu'il a été contacté par Reuters et Estée Lauder n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Puig devait tenir sa journée des marchés de capitaux le 14 avril, mais a reporté l'événement en raison des négociations. Une nouvelle date pour l'événement et le nouveau plan stratégique de la société sont désormais attendus.

Fusions / Acquisitions

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ESTEE LAUDER RG-A
78,760 USD NYSE +0,73%
PUIG BRANDS B
15,1600 EUR Sibe -14,06%
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