Alexandre Bompard, un dirigeant conforté mais chahuté à la tête de Carrefour

Le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, le 22 mai 2026 à Massy, près de Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Fin d'un mince suspense: Alexandre Bompard est reconduit pour trois ans à la tête de Carrefour, un quatrième mandat de PDG pour cet amateur de sport qui a redressé les comptes de l'enseigne puis fait remonter en 2026 le cours de Bourse. Mais les défis restent nombreux.

Ce renouvellement avait été proposé en juillet dernier, à l'unanimité du conseil d'administration, après des années de turbulences pour Alexandre Bompard, énarque et inspecteur des finances à la rémunération parfois critiquée.

Il a aussi accéléré le basculement du groupe intégré vers un modèle de franchise, au grand dam des syndicats, et qui a même été contesté par des franchisés et par Bercy.

Grand fan de sport et du tennis de Roger Federer, il avait dit à son arrivée en 2017 aimer les défis: il a dû faire retrouver à Carrefour sa rentabilité, pas une mince affaire.

Auréolé par une fusion opérée juste auparavant entre Fnac et Darty, après un passage en cabinet ministériel (auprès de François Fillon aux Affaires sociales et au Travail) et des expériences dans l'audiovisuel (Canal+ et Europe 1), le dirigeant de 53 ans est arrivé chez Carrefour quand ce géant de la distribution vacillait en France sous la pression d'enseignes au modèle moins coûteux, comme E.Leclerc, et s'occupait beaucoup de croître à l'international.

- Covid, inflation et pratiques "abusives" -

Alexandre Bompard durant l'assemblée générale de Carrefour à Massy dans l'Essone le 22 mai 2026 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Depuis neuf ans, Alexandre Bompard a rationalisé, vendu, acheté, échoué à fusionner... et fait naviguer Carrefour entre épidémie de Covid-19 et poussée inédite de l'inflation.

S'ajoute désormais un nouveau choc des prix de l'énergie provoqué par la guerre au Moyen-Orient et la crainte corollaire d'une nouvelle poussée inflationniste, mais aussi l'épineux dossier de la commission d'enquête du Sénat sur les marges de la grande distribution.

Après six mois d'investigations, le rapport dévoilé jeudi dénonce des pratiques "abusives" des supermarchés, qui menacent selon elle "l'agriculture et l'industrie" françaises.

"Il y a des caricatures qui ne sont pas acceptables, qui sont irrespectueuses de ce métier", a réagi Alexandre Bompard sur France Inter, se disant "estomaqué" par les conclusions.

- "Cultivez vos forces" -

Quel conseil donnerait-il à un débutant ? "Cultivez vos forces plutôt que d'essayer de corriger vos faiblesses", répondait au Point en 2024 ce père de trois filles et époux de l'ex-ministre Charlotte Caubel.

Malgré les récriminations, sa stratégie de privilégier le développement des magasins en franchise, mode d'exploitation plus rentable pour le distributeur, a permis de dégager des bénéfices confortables et de rémunérer les actionnaires.

Carrefour a aussi réussi plusieurs acquisitions qui lui ont permis de devenir leader au Brésil (rachat de Grupo Big) ou de rester numéro 2 en France (rachat de Cora, Match ou Bio C'Bon), et le groupe a rationalisé ses implantations en sortant d'Asie notamment.

Mais côté face, le cours en Bourse a flanché en 2025 jusqu'à toucher un plus bas depuis plus de 30 ans, avant de remonter depuis 2026 aux alentours de 17 euros l'action. Il évoluait à l'arrivée d'Alexandre Bompard autour des 20 euros.

Et les tentatives de fusion avec le concurrent Auchan ou le canadien Couche-Tard ont échoué, privant le dirigeant d'un des dossiers de "fusacq" (fusion-acquisition, NDLR) dont il raffole.

- Franchise contestée -

Un syndicaliste de la CFDT, qui a assigné Carrefour en justice, le décrit comme un homme "sympathique et agréable" mais un dirigeant "soupe au lait", convaincu "d'avoir toujours raison".

Au point, selon le même syndicaliste, de cultiver une forme de "déni" sur la situation du groupe: "tous les problèmes que rencontrent Carrefour aujourd'hui ont été mis à un moment donné sur la table, il a refusé de les traiter".

Ces dernières années, les procédures judiciaires se sont accumulées contre le recours à la franchise, jugé abusif par les syndicats qui y voient des restructurations à bas bruit et bas coût.

Certains franchisés reprochent au groupe devant la justice des relations trop déséquilibrées et le ministère de l'Economie a préconisé d'infliger à Carrefour une amende de 200 millions d'euros.

Ce contexte incertain rend certains analystes financiers très critiques, d'autant que le leader français E.Leclerc caracole, lui, en tête du marché et que le numéro 3 Intermarché, qui a racheté de nombreux points de vente à Casino, ne cache pas ses ambitions.