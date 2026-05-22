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Football: Carrick prolongé à la tête de Manchester United jusqu'en 2028
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 13:04

L'entraineur de Manchester United, Michael Carrick

L'entraineur de Manchester United, Michael Carrick

Manchester United a annoncé vendredi ‌la prolongation de Michael Carrick au poste d'entraîneur jusqu'en 2028 après ​l'intérim qu'il assurait depuis janvier.

L'Anglais de 44 ans a mené United à 11 victoires en 16 matches, dont des succès contre Arsenal, Manchester City, ​Liverpool et Chelsea, permettant au club de se hisser à la troisième place de la ​Premier League et de décrocher une ⁠place en Ligue des champions pour la saison prochaine.

"Dès mon arrivée ‌ici il y a 20 ans, j'ai ressenti la magie de Manchester United. Assumer la responsabilité de diriger notre ​club de football si ‌particulier me remplit d'une immense fierté", a déclaré Michael ⁠Carrick dans un communiqué.

"Au cours des cinq derniers mois, ce groupe de joueurs a démontré qu'il était capable d'atteindre les niveaux de résilience, ⁠de cohésion et ‌de détermination que nous exigeons ici".

"Il est désormais temps d'aller ⁠de l'avant ensemble, avec ambition et une vision claire de nos ‌objectifs", a-t-il poursuivi.

Initialement nommé à titre intérimaire pour remplacer ⁠le Portugais Ruben Amorim, l'ancien milieu de terrain de ⁠United a dépassé ‌les attentes et transformé l'ambiance autour d'Old Trafford, les joueurs du club ​le soutenant dans cette fonction.

Il avait ‌déjà occupé le poste d'entraîneur par intérim en 2021 après le limogeage d'Ole Gunnar Solskjaer, ​une autre ancien joueur de Manchester United.

Avec 68 points, Manchester United est assuré de terminer troisième à une journée de la ⁠fin, et clôturera sa saison dimanche par un déplacement à Brighton.

"Michael a largement mérité l'opportunité de continuer à diriger notre équipe masculine", a déclaré Jason Wilcox, le directeur sportif du club.

(Rédigé par Aadi Nair à Bangalore, avec la contribution de Rohith Nair, version française Vincent Daheron, édité ​par Benoit Van Overstraeten)

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