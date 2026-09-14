Puig rachète 100% d'Isdin pour se renforcer dans la dermo-cosmétique

Le groupe de cosmétiques espagnol Puig a annoncé lundi qu'il allait racheter la participation de son compatriote Esteve dans leur coentreprise Isdin afin de se renforcer sur le marché de la dermocosmétique, qu'il considère comme un axe de développement stratégique essentiel.

Puig et Esteve étaient chacun copropriétaires d'Isdin à parts égales ; le groupe basé à Barcelone va faire l'acquisition de la participation d'Esteve pour un montant de 1,2 milliard d'euros, dont 900 millions d'euros dès la finalisation de l'opération, prévue dans le courant du 1er trimestre 2027.

Il est prévu que le reliquat de 300 millions d'euros soit versé début 2029.

Puig explique qu'il compte financer la transaction à partir de sa trésorerie existante et d'un recours à de la dette, étant entendu que son ratio Dette nette/Ebitda ajusté ne pourra dépasser le seuil de 2x, conformément aux grandes lignes directrices de sa politique financière.

Isdin propose des produits de soins de la peau tels que des contours des yeux, des sérums anti-taches ou des crèmes solaires invisibles.