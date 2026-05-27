Puig Brands propulsé par une recommandation à l'achat de Bank of America

Puig Brands grimpe de 5% à plus de 16 EUR à Madrid, dans le sillage d'une note de Bank of America qui adopte une recommandation "achat" avec un objectif de cours de 17,5 EUR, après l'échec des discussions entre le groupe espagnol de cosmétiques et son homologue américain Estée Lauder en vue d'une éventuelle fusion.

Dans son argumentaire, la banque américaine indique anticiper une croissance du chiffre d'affaires supérieure à celle du secteur des cosmétiques de prestige ( 4,6% par an en 2026-2028 contre 3% à 4%), portée par l'expansion de Charlotte Tilbury, la croissance des parfums en Chine et les gains de parts de marché dans le domaine des soins de la peau.

"L'action se négocie avec une décote de 34% par rapport aux concurrents du secteur de la beauté, malgré une croissance et des marges plus élevées, ainsi qu'une décote de 14% par rapport au PER moyen de Puig, ce qui représente, selon nous, un point d'entrée attractif", juge en outre BofA.

Elle considère aussi qu'après un cycle de 18 mois de révisions à la baisse des BPA (-13% à -20% sur 2026-2027), la stabilisation des résultats devrait être déterminante pour une revalorisation du groupe espagnol de cosmétiques.

"Le conseil d'administration pourrait envisager un rapprochement avec une autre entreprise du secteur de la beauté, car une valorisation faible pourrait se traduire par une forte opportunité de création de valeur", met également en avant BofA.