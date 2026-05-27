 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Puig Brands propulsé par une recommandation à l'achat de Bank of America
information fournie par Zonebourse 27/05/2026 à 14:15

Puig Brands grimpe de 5% à plus de 16 EUR à Madrid, dans le sillage d'une note de Bank of America qui adopte une recommandation "achat" avec un objectif de cours de 17,5 EUR, après l'échec des discussions entre le groupe espagnol de cosmétiques et son homologue américain Estée Lauder en vue d'une éventuelle fusion.

Dans son argumentaire, la banque américaine indique anticiper une croissance du chiffre d'affaires supérieure à celle du secteur des cosmétiques de prestige ( 4,6% par an en 2026-2028 contre 3% à 4%), portée par l'expansion de Charlotte Tilbury, la croissance des parfums en Chine et les gains de parts de marché dans le domaine des soins de la peau.

"L'action se négocie avec une décote de 34% par rapport aux concurrents du secteur de la beauté, malgré une croissance et des marges plus élevées, ainsi qu'une décote de 14% par rapport au PER moyen de Puig, ce qui représente, selon nous, un point d'entrée attractif", juge en outre BofA.

Elle considère aussi qu'après un cycle de 18 mois de révisions à la baisse des BPA (-13% à -20% sur 2026-2027), la stabilisation des résultats devrait être déterminante pour une revalorisation du groupe espagnol de cosmétiques.

"Le conseil d'administration pourrait envisager un rapprochement avec une autre entreprise du secteur de la beauté, car une valorisation faible pourrait se traduire par une forte opportunité de création de valeur", met également en avant BofA.

Valeurs associées

PUIG BRANDS B
15,8300 EUR Sibe 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Logo de la bourse Euronext près de Paris
    L'Europe vue dans le rouge avec le regain de tensions US-Iran
    information fournie par Reuters 28.05.2026 09:11 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse jeudi à l'ouverture, les nouvelles frappes ‌de Washington contre l'Iran et les attaques contre une base aérienne américaine annoncées par Téhéran sapant l'optimisme quant à un accord ... Lire la suite

  • A l'entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense, près de Paris, le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent en repli après le regain de tensions au Moyen-Orient
    information fournie par AFP 28.05.2026 09:11 

    Les Bourses européennes ont ouvert en léger repli jeudi, réagissant sans excès au regain de tensions entre l'Iran et les Etats-Unis qui se traduit par une nouvelle hausse des prix du pétrole. Après quelques minutes d'échanges, Londres reculait le plus fortement ... Lire la suite

  • Le logo de la compagnie pétrolière et gazière française TotalEnergies
    TotalEnergies dépose le permis pour son projet éolien géant en Normandie
    information fournie par Reuters 28.05.2026 09:10 

    TotalEnergies a annoncé ‌jeudi que Centre Manche Energies, société de projet détenue ​à 100% par le géant pétrolier et gazier, a déposé la demande d'Autorisation Unique pour son projet éolien ​offshore géant prévu au large des côtes normandes. "Le projet représente ... Lire la suite

  • Le logo Ipsen sur fond d'analyse graphique. (Crédit: / Adobe Stock)
    Ipsen annonce de nouvelles données positives pour Iqirvo
    information fournie par Zonebourse 28.05.2026 09:02 

    Ipsen a annoncé la présentation de nouveaux résultats "late-breaking" issus d'une étude de phase III ainsi que deux études en vie réelle lors du congrès de l'Association européenne pour l'étude du foie. Le laboratoire indique que ces données confortent les preuves ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
96,7 +1,81%
SOITEC
172 +11,54%
CAC 40
8 177,93 -0,37%
HAFFNER ENERGY
0,27 +0,37%
DBT
0,117 -13,33%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank