Puig annonce une hausse de son chiffre d'affaires au premier semestre après la fin des négociations avec Estée Lauder

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les lancements de parfums au point 6 et le remboursement des droits de douane américains au point) par Mireia Merino et Marta Serafinko

Le chiffre d’affaires au premier semestre de la société espagnole de cosmétiques Puig PUIGb.MC a progressé de 4,4 % à périmètre constant, a annoncé jeudi la société lors de la publication de ses premiers résultats depuis la fin, en mai, des négociations sur une éventuelle fusion avec le groupe américain de cosmétiques Estée Lauder

EL.N . L’échec des négociations a recentré l’attention des investisseurs sur les perspectives de croissance autonome de Puig, alors que la demande en parfums revient à la normale après un boom post-pandémique des produits de bien-être, et que le conflit au Moyen-Orient pèse sur le commerce de détail lié aux voyages, un canal important pour les marques de beauté haut de gamme.

* Le chiffre d’affaires net du premier semestre s’est élevé à 2,35 milliards d’euros (2,71 milliards de dollars).

* Le conflit au Moyen-Orient a réduit le chiffre d’affaires total du premier semestre de 0,6 %, soit environ 14,0 millions d’euros, un impact légèrement inférieur à ce que la société avait prévu.

* L’impact au deuxième trimestre sur le commerce de détail lié aux voyages au Moyen-Orient, où Puig réalise un dixième de son chiffre d’affaires, a été estimé à 6 millions d’euros.

* Les parfums et la mode, qui constituent l’essentiel de son chiffre d’affaires, ont progressé de 1,9 %, le maquillage de 5,8 % et les soins de la peau de 1,2 %, sur une base déclarée.

* La société a confirmé ses prévisions pour l’ensemble de l’année, avec des marges d’EBITDA ajustées qui devraient rester stables.

* Elle prévoit de surperformer le marché de la beauté haut de gamme à périmètre constant.

* Elle lancera «La Favorite» pour Jean Paul Gaultier, le premier parfum féminin de la marque depuis dix ans, ainsi que «1 Million Black», la dernière extension de la gamme de parfums «1 Million» de Rabanne, a indiqué la société lors d’une conférence téléphonique.

* Puig est en train de récupérer les droits de douane américains payés fin 2025 et début 2026, a déclaré le directeur financier Miquel Angel Serra.

(1 dollar = 0,8686 euros)