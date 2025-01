Puces pour l'IA : les Etats-Unis restreignent davantage les exportations

(AOF) - Le gouvernement a dévoilé de nouvelles mesures pour restreindre les exportations de puces utilisées pour des applications d’intelligence artificielle, indique la presse américaine. Il exige notamment des entreprises qu'elles obtiennent son autorisation pour exporter certaines informations sur leurs modèles d'IA et pour mettre en place d'importantes installations informatiques dédiées à l'IA à l'étranger. Ces nouvelles règles s'appliqueront 120 jours après leur publication, soit après l'investiture de Donald Trump.

"Des restrictions strictes sur les ventes de ces puces sont déjà en place pour la Chine, l'Iran et d'autres adversaires des États-Unis, et les nouvelles règles prévoient des exemptions pour un groupe de 18 alliés et partenaires proches des États-Unis", précise le Wall Street Journal. "Mais une large catégorie de plus de 120 autres pays, dont les alliés des États-Unis au Moyen-Orient et en Asie, devraient être confrontés à de nouveaux obstacles dans la mise en place d'importantes installations informatiques dédiées à l'IA".