Publicité: WPP juge ses performances "inacceptables"

( AFP / DANIEL LEAL )

Le géant britannique de la publicité WPP, rival du français Publicis et dont les performances sont en déclin, plonge de près de 13% à la Bourse de Londres jeudi, après avoir dégradé ses prévisions annuelles et reconnu des performances "inacceptables".

"Je reconnais que nos performances récentes sont inacceptables et nous prenons des mesures pour y remédier", a déclaré dans un communiqué la nouvelle directrice générale du groupe, Cindy Rose, qui a pris la tête de l'entreprise le 1er septembre.

Après avoir déjà déçu en début d'année, le groupe publie jeudi un chiffre d'affaires en baisse de 8,4% au troisième trimestre, à 3,3 milliards de livres (3,7 milliards d'euros). Il prévient en outre d'un recul de ses recettes annuelles plus marqué que prévu.

Son titre à la Bourse de Londres reculait de 12,81% à 314,40 pence jeudi peu après 10H30 GMT. Il a perdu plus de 60% depuis le début de l'année.

"Pour améliorer les performances, nous allons rendre notre offre beaucoup plus simple, plus intégrée, basée sur les données et l'IA, proposée à un prix compétitif et conçue pour générer de la croissance et des résultats commerciaux pour nos clients", affirme Mme Rose, qui veut aussi simplifier l'organisation interne de WPP.

"L'ancien PDG, Mark Read, n'a pas réussi à repositionner WPP face aux mutations structurelles du secteur publicitaire", selon Russ Mould analyste chez AJ Bell, pour qui "l'essor de l'intelligence artificielle et des réseaux sociaux a réduit le besoin des grands clients de recourir à des agences" traditionnelles.

La nouvelle dirigeante "n'a pas mâché ses mots dans son analyse des résultats de WPP" et elle aura désormais "fort à faire" face à des investisseurs "qui ne sont plus disposés à attendre", poursuit l'analyste.