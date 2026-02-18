Publicité en repli, streaming en croissance : bilan contrasté pour M6
En 2025, le chiffre d'affaires consolidé de M6 a reculé d'un peu plus de 4%, s'établissant à 1,26 milliard d'euros. Le résultat opérationnel courant s'établit à 214 MEUR en recul d'environ 12 %. Le groupe préserve néanmoins une marge opérationnelle de 17%, qui figure parmi les plus élevées du secteur.
"La maîtrise des coûts nous a permis de consolider notre offre éditoriale et d'accélérer notre développement dans le streaming, tout en maintenant un niveau de rentabilité opérationnelle supérieur à celui de nos concurrents ", indique David Larramendy, président du directoire du groupe M6, dans un communiqué.
La filiale de l'allemand Bertelsmann anticipe par ailleurs la diffusion de la Coupe du monde de football, programmée du 11 juin au 19 juillet, un rendez-vous qui devrait temporairement affecter sa rentabilité opérationnelle. Le chiffre d'affaires publicitaire du groupe s'établit à 1 MdEUR, en baisse de 2,8% par rapport à 2024. Dans le détail, le chiffre d'affaires publicitaire vidéo atteint 884 MEUR, en repli de 3,1%.
Un plan d'économies de 80 MEUR d'ici à 2030
Le groupe a pâti à la fois d'un effet de base défavorable lié à la diffusion de l'Euro en 2024 et d'un net ralentissement du marché publicitaire vidéo à partir du deuxième trimestre, dans un contexte de tensions macroéconomiques mondiales et d'incertitudes sur la politique nationale.
La forte croissance du streaming sur la plateforme M6 , dont les revenus progressent de 27% sur un an, a toutefois permis d'atténuer partiellement ce recul.
Souhaitant préserver des marges de manoeuvre pour continuer à investir dans les programmes et le streaming, et "compte tenu de la tendance actuelle du marché publicitaire", M6 annonce le lancement d'un plan d'économies de 80 millions d'euros d'ici à 2030, correspondant à une réduction d'environ 8% des coûts.
"Ces économies porteront principalement sur l'optimisation des coûts de production, la simplification de nos processus et la baisse de nos coûts techniques", précise le groupe dans un communiqué.
"L'année 2026 va rester difficile mais le Mondial de football sera un soutien sur le chiffre d'affaires à un coût très important", soulève AlphaValue qui a réitéré son opinion neutre sur le titre avec un objectif de cours ajusté à 15 EUR (contre 15,5 EUR).
