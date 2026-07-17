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Publicis : vers un double-top sous 92,3 EUR ?
information fournie par Zonebourse 17/07/2026 à 17:55

Publicis est victime d'une séquence "portes de saloon" avec une envolée de 3% pour retester ses sommets annuels, suivie d'une rechute de -4% vers 87,7 EUR.

Le titre dessine l'ébauche d'un double-top sous 92,3 EUR : cette figure serait validée en cas d'enfoncement des 84,5 EUR (base du "M" baissier) et Publicis pourrait revenir s'appuyer sur la MM200 qui gravite vers 82,4 EUR (ex fixing d'ouverture du 1er juillet).

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87,7000 EUR Euronext Paris -4,03%
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