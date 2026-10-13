Publicis : un troisième trimestre robuste qui conforte les analystes

(Zonebourse.com) - Publicis Groupe a enregistré une croissance organique de 5% au troisième trimestre 2026, supérieure aux attentes du marché et en accélération par rapport au premier semestre. Fort de cette performance, le géant français de la communication confirme l'ensemble de ses objectifs annuels et affiche sa confiance pour 2027. Les analystes saluent notamment la solidité des activités médias et l'amélioration de la dynamique chez Publicis Sapient.

Le groupe a réalisé un revenu net de 3,808 milliards d'euros au troisième trimestre, en hausse de 7,9% sur un an, dont une croissance organique de 5%, contre 4,7% au premier semestre. Cette performance, légèrement supérieure au consensus de 4,8%, marque un 25e trimestre consécutif de surperformance par rapport au secteur.

Publicis confirme ainsi viser une croissance organique annuelle comprise entre 4,5% et 5%, une marge opérationnelle légèrement supérieure aux 18,2% enregistrés en 2025 et un flux de trésorerie disponible d'environ 2,2 milliards d'euros, avant variation du besoin en fonds de roulement. Le groupe anticipe également une croissance organique au quatrième trimestre située dans la fourchette de ses objectifs annuels.

Chez AlphaValue, les analystes soulignent l'accélération de la croissance organique et la bonne tenue des activités Connected Media et Intelligent Creativity. Le retour à la croissance de Publicis Sapient aux Etats-Unis constitue également un signal encourageant, alors que cette activité devrait renouer avec une croissance organique à l'échelle mondiale dès le quatrième trimestre. Le bureau d'études met par ailleurs en avant la visibilité du groupe pour 2027, soutenue par les gains de nouveaux budgets.

Bank of America estime pour sa part que les résultats trimestriels sont globalement conformes aux attentes, malgré une répartition de la croissance légèrement différente des prévisions. La banque relève une évolution de Publicis Sapient meilleure que redouté, ainsi qu'une forte progression de Connected Media en Europe et dans les marchés émergents. Elle pointe toutefois un ralentissement de cette activité aux Etats-Unis, dans un contexte de base de comparaison élevée. La confirmation des objectifs annuels et l'amélioration de la visibilité pour 2027 sont néanmoins accueillies favorablement.

De son côté, TP ICAP Midcap insiste sur la solidité des activités médias et data, qui représentent désormais 62% du revenu net du groupe et bénéficient d'une demande croissante pour les solutions intégrant l'intelligence artificielle. Le bureau d'études souligne également le redressement de l'activité Technology aux Etats-Unis et la vigueur de la dynamique commerciale, notamment en Chine, où la croissance atteint 10,6%.

Malgré une hausse de l'endettement liée aux acquisitions, TP ICAP Midcap considère que la valorisation de Publicis demeure raisonnable, à 12,6 fois les bénéfices attendus pour 2026. Selon ses analystes, l'intelligence artificielle, souvent perçue comme une menace pour les agences de communication traditionnelles, pourrait au contraire devenir un moteur de croissance pour le groupe, en accélérant sa transformation en plateforme intégrée de performance marketing.

Fort de ses gains de parts de marché et de sa dynamique commerciale, Publicis entend poursuivre sa surperformance sectorielle en 2027, pour une huitième année consécutive.

A la Bourse de Paris, le titre Publicis cédait 0,24% à la Bourse de Paris ce mardi en fin de matinée.

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