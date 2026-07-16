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Publicis relève son objectif de croissance pour 2026
information fournie par Zonebourse 16/07/2026 à 08:07

A l'occasion de la publication de ses résultats du 1er semestre, Publicis Groupe annonce relever son objectif de croissance organique du revenu net pour 2026, visant désormais une croissance organique comprise entre 4,5% et 5% pour l'ensemble de l'année, contre une fourchette de 4% à 5% précédemment.

Cet objectif représente une accélération séquentielle au 2e semestre 2026 et s'appuie sur des gains de budgets significatifs enregistrés au cours des 18 derniers mois, dont plusieurs contrats importants remportés au 1er semestre, selon le groupe de communication.

Publicis réaffirme son objectif de taux de marge opérationnelle pour 2026, en légère amélioration par rapport au niveau de 18,2% de 2025, tout en maintenant un niveau d'investissement élevé, et anticipe un free cash flow d'environ 2,2 MdsEUR pour 2026.

Le groupe ajoute disposer de toutes les conditions nécessaires pour maintenir cette performance au-delà de 2026 et réitère ses objectifs pour 2027 et 2028, à savoir une croissance annuelle moyenne, à taux de change constants, du revenu net de 7% à 8% et du BNPA ajusté de 8% à 10%, respectivement.

Au titre du 1er semestre 2026, Publicis publie un bénéfice courant par action de 3,52 EUR au 30 juin 2026, en croissance de 5,7% à taux de change constants, ainsi qu'un taux de marge opérationnelle ajusté à un nouveau niveau record de 17,5%, en hausse de 17 points de base par rapport au 1er semestre 2025.

Le groupe affiche un revenu net de 7,23 MdsEUR au 1er semestre 2026, en croissance organique de 4,7%, avec une accélération à 4,8% au 2e trimestre. Les deux principales régions, les Etats-Unis et l'Europe, affichent des croissances organiques respectives de 5,5% et 5,0% au 2e trimestre.

Publicis revendique également une très bonne dynamique en new business au 1er semestre, ce qui le rend "confiant dans sa capacité à maintenir sa performance sur le reste de l'année et au-delà, malgré un contexte macroéconomique difficile", selon son PDG Arthur Sadoun.

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