Publicis rafle le budget publicitaire mondial de PepsiCo

Le géant de la publicité a remporté la gestion de l'intégralité du budget publicitaire mondial de PepsiCo, selon plusieurs médias. Le géant américain de l'agroalimentaire et des boissons a officialisé mercredi soir l'attribution de ce contrat, dont le montant n'a pas été dévoilé, rapporte Les Echos.

Cet accord étend à l'échelle mondiale le partenariat noué en 2022 entre les deux groupes. Jusqu'à présent, Publicis accompagnait PepsiCo notamment en Chine et en Asie du Sud-Est.