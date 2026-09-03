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Publicis rafle le budget publicitaire mondial de PepsiCo
information fournie par Zonebourse 03/09/2026 à 08:34
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Le géant de la publicité a remporté la gestion de l'intégralité du budget publicitaire mondial de PepsiCo, selon plusieurs médias. Le géant américain de l'agroalimentaire et des boissons a officialisé mercredi soir l'attribution de ce contrat, dont le montant n'a pas été dévoilé, rapporte Les Echos.

Cet accord étend à l'échelle mondiale le partenariat noué en 2022 entre les deux groupes. Jusqu'à présent, Publicis accompagnait PepsiCo notamment en Chine et en Asie du Sud-Est.

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