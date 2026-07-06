Publicis : plafonne de nouveau sous les 90E

Publicis plafonnait de nouveau en juin sous les 90E (résistance testée de mi-décembre 2025 à mi-janvier 2026) et c'est désormais la MM20 qui gravite vers 88E qui fait office de résistance : le titre bien encadré par la MM20 à la hausse et la MM200 (82E) qui fait office de soutien à la baisse (depuis le 28 mai dernier).
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