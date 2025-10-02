 Aller au contenu principal
Publicis nomme Deepti Velury comme directrice 'Global Production'
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 12:21

Publicis annonce la nomination de Deepti Velury au poste nouvellement créé de CEO Global Production. Elle prendra la direction de l'ensemble des capacités de production du groupe, incluant studios de contenu mondiaux, plateformes propriétaires d'IA, partenariats en IA générative et hubs internationaux.

Ancienne Chief Technology & Transformation Officer chez Epsilon, Deepti Velury possède une expérience en production, data et consulting, acquise notamment chez Tag où elle fut présidente et COO.

Arthur Sadoun, président-directeur général, estime que l'arrivée de Deepti Velury permettra à Publicis de consolider son avance et de poursuivre une croissance à deux chiffres de ses activités de production.

Valeurs associées

PUBLICIS GROUPE
82,1800 EUR Euronext Paris +1,01%
