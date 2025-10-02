Publicis nomme Deepti Velury comme directrice 'Global Production'
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 12:21
Ancienne Chief Technology & Transformation Officer chez Epsilon, Deepti Velury possède une expérience en production, data et consulting, acquise notamment chez Tag où elle fut présidente et COO.
Arthur Sadoun, président-directeur général, estime que l'arrivée de Deepti Velury permettra à Publicis de consolider son avance et de poursuivre une croissance à deux chiffres de ses activités de production.
Valeurs associées
|82,1800 EUR
|Euronext Paris
|+1,01%
A lire aussi
-
La société américaine OpenAI, qui a développé ChatGPT, a atteint une valorisation de 500 milliards de dollars via une opération de ventes de titres, devenant ainsi la start-up non cotée la plus valorisée au monde, selon des informations de presse jeudi. Les employés ... Lire la suite
-
Un magasin Chanel, situé dans le 8e arrondissement de Paris, a été cambriolé à la voiture-bélier dans la nuit de mercredi à jeudi, a indiqué à l'AFP la maison de luxe, confirmant une information de Paris Match. Selon Paris Match, au moins trois malfaiteurs à bord ... Lire la suite
-
Dassault Aviation a annoncé jeudi que la Direction générale de l’armement (DGA) avait notifié, le 26 septembre dernier, la commande de cinq Falcon 2000 Albatros dans le cadre du programme d'Avions de Surveillance et d’Intervention Maritimes (AVSIMAR). "Plusieurs ... Lire la suite
-
Dans la campagne pour la direction de l'Unesco, ultimes efforts congolais pour devancer le favori égyptien
Du siège de l'institution à Paris aux couloirs de l'ONU à New York, en passant par les capitales asiatiques et du Golfe, le candidat congolais à la direction de l'Unesco Firmin Edouard Matoko se démultiplie ces dernières semaines pour déjouer les pronostics face ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer