Publicis: Nannette LaFond-Dufour nommée chief impact officer

(AOF) - Publicis Groupe annonce la nomination de Nannette LaFond-Dufour en tant que chief impact officer. A ce poste nouvellement créé, elle aura la responsabilité de tous les engagements ESG du groupe, des objectifs climatiques ambitieux de Publicis à son plan d’actions concret en termes de diversité, d’égalité et d’inclusion, en passant par ses initiatives emblématiques telles que Working with Cancer et le Women’s Forum for the Economy & Society. Nannette LaFond-Dufour a occupé les postes de chief client officer et chief sustainability officer chez McCann Worldgroup.

Nannette Lafond-Dufour dirigera une équipe dédiée qui aura pour mission d'établir des passerelles avec les experts ESG du groupe dans le monde entier. Ils définiront et déploieront "une stratégie cohérente en termes d'impact, avec des indicateurs de performance clairs et quantifiables", pour améliorer et étendre les initiatives de Publicis déjà en place et en intégrer de nouvelles.

Un marché mondial qui se porte bien

D'après Magna (Interpublic Group) la croissance du marché publicitaire mondial a été limitée à 1% sur un an durant le premier trimestre face à un début d'année dynamique en 2022. Toutefois pour l'année pleine, la société prévoit une croissance bien supérieure, portée par le digital. Cette performance résulte du rebond économique de la Chine depuis la fin de la politique " zéro Covid ". Au premier trimestre, les dépenses publicitaires ont bondi dans ce pays de 6% sur un an. Ailleurs, les performances attendues sont moins élevées pour 2023 : 4,2 % de croissance en Europe (dont 2,8 % en France) et 2,5 % en Amérique du Nord (4,2 % si l'on exclut les publicités politiques en chute sans élection). Les bons résultats des trois leaders mondiaux (le français Publicis, le britannique WPP et le groupe américain Omnicom) sur le premier trimestre reflètent ce développement du marché.