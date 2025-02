Publicis: hausse de 5% du BPA courant annuel information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 08:03









(CercleFinance.com) - Publicis annonce un BPA courant en hausse de 4,9% à 7,30 euros pour 2024, avec un taux de marge opérationnelle stable à 18%, pour un revenu net en croissance de 6,6% à près de 14 milliards d'euros (+5,8% en organique).



'Nous finissons l'année à la première place et dans tous les domaines, en progressant trois fois plus vite que les autres holdings du secteur et cinq fois plus rapidement que les groupes de conseil', met en avant son PDG Arthur Sadoun.



Revendiquant un free cash-flow avant variation du BFR de 1,84 milliard d'euros, le groupe de communication proposera un dividende de 3,60 euros par action au titre de 2024, en hausse de 5,9%, intégralement versé en numéraire.



Pour l'année 2025, Publicis vise une croissance organique comprise entre +4 et +5%, ainsi qu'un taux de marge opérationnelle légèrement au-dessus de 18%, et un free cash-flow compris entre 1,9 et deux milliards d'euros.





