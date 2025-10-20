L'ancien patron d'Airbus, Tom Enders, prend la présidence du conseil de surveillance

L'ancien directeur général d'Airbus, Tom Enders, deviendra président du conseil de surveillance du fabricant de chars franco-allemand KNDS à partir du 3 novembre, a annoncé la société dans un communiqué lundi.

"Alors que l'Europe renforce ses capacités de défense, KNDS est particulièrement bien placé pour jouer un rôle de premier plan", a déclaré Tom Enders.

"Je me réjouis de travailler avec le conseil d'administration et l'équipe de direction pour bâtir une entreprise de défense européenne forte, innovante et compétitive"

