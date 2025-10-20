 Aller au contenu principal
L'ancien patron d'Airbus, Tom Enders, prend la présidence du conseil de surveillance
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 13:32

L'ancien directeur général d'Airbus Tom Enders

L'ancien directeur général d'Airbus Tom Enders

L'ancien directeur général d'Airbus, Tom Enders, deviendra président du conseil de surveillance du fabricant de chars franco-allemand KNDS à partir du 3 novembre, a annoncé la société dans un communiqué lundi.

"Alors que l'Europe renforce ses capacités de défense, KNDS est particulièrement bien placé pour jouer un rôle de premier plan", a déclaré Tom Enders.

"Je me réjouis de travailler avec le conseil d'administration et l'équipe de direction pour bâtir une entreprise de défense européenne forte, innovante et compétitive"

(Rédigé par Sabine Siebold, version française Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)

