Publicis Groupe, plus forte baisse du CAC 40 à la mi-séance du mercredi 17 décembre 2025

(AOF) - Publicis Groupe (-2,49%, à 86,30 euros)

L'action du groupe de communications est victime des menaces de Donald Trump. Le gouvernement américain pourrait exercer des représailles envers certains groupes européens si Bruxelles n'assouplissait pas ses règles sur le numérique. Publicis Groupe a été cité, comme Amadeus, SAP ou Capgemini.

Points clés

- Numéro 1 mondial de la publicité et numéro 2 de la transformation digitale des entreprises, créé en 1926 ;

- Chiffre d’affaires de 13,1 Mds€ réparti entre 3 pôles : la connection des médias pour 60 %, la technologie pour 15 % avec Sapiens et l’intelligence créative pour 25 % ;

- Position forte dans les Amérique (64 % des revenus), devant l’Europe (16 %) et l’Asie-Pacifique (9 %) ;

- Ambition d’une présence sur toute la chaîne de valeur -du conseil à l’exécution- fondée sur l’alliance de 3 systèmes : une organisation par pays, une structure opérationnelle unique pour l’allocation des ressources et une entité d’exploitation des données propriétaires du groupe utilisable par tous les collaborateurs quel que soit le champ d’expertise ;

- Capital ouvert (la famille fondatrice détenant 5 % du capital et Maurice Lévy 1,91 %, derrière le fonds américain The Capital Group), Arthur Sadoun étant président-directeur général du conseil de 14 administrateurs, Elisabeth Badinter vice-présidente et Maurice Lévy président d’honneur.

Enjeux

Agilité du modèle d’affaires POWER ONE :

- positionnement renforcé sur les secteurs les plus dynamiques: personnalisation via la combinaison données & média et transformation des entreprises via l’IA,

- déploiement dans tous les métiers de la plateforme Core AI regroupant les données propres du groupe et renforcée par le partenariat avec Adobe,

- croissance externe puissante, l’influence et les solutions intelligence artificielle avec le canadien Moov AI,

- portefeuille de marques phare : pour la publicité, Leo (réseaux mondiaux de Publicis et Leo Burnett), Saatchi & Saatchy, LePub, BBH…), pour les médias les marques Starcom, Zenith, Spark Foundry… associé à une production de continus personnalisés à grande échelle pour la création & production,

- solutions technologiques innovantes via la plateforme Sapient ou la Data Collaboration Platform ouverte aux clients, concurrentielle des plateformes de Meta ou Google,

- innovation fondée sur des canaux digitaux propriétaires et axée sur le marketing digital, les Labs innovation, la transformation digitale des entreprises, le design des produits & services puis l’organisation du forum annuel Viva Technology,

- Stratégie environnementale « Consommer moins et mieux » visant le net zéro avant 2040 :

- 2030 vs 2019 : réduction de 50 % des émissions de toute la chaîne de valeur,

- plateforme ouverte CSR Smart Data ;

- Capacité à dégager structurellement revenus et rentabilité supérieurs à ces concurrents, tel Omnicom ou WWP ;

- Bilan très sain : 9,6 Mds€ de capitaux propres à fin juin, 1 Md€ de dette nette et 828 M€ d’autofinancement libre.

Défis

- Sensibilité négative du bénéfice net et de l’autofinancement libre à la parité €/$ ;

- Retombées des intégrations :

- influence : Influential, plateforme n° 1 mondiale d’influence -réseau de + 3 millions de créateurs, accès aux données des 90 % d’influenceurs ayant + 1 million de suiveurs, BR Media Group, n°1 du marketing d’influence en Amérique latine,

- médias : Mars, numéro 1 américain du marketing pour l’e-commerce, l’australien Atomic 21°,

- data et IA : Lotame, spécialiste de la gestion des données et des identifications, (accès personnalisé à 9 internautes adultes sur 10, soit une pénétration supérieure à celle de Google) puis le canadien Moov AI, Captiv8;

- Après un gain de 3,1 % (5,7 % en organique) des revenus au 3 ème trimestre, objectifs 2025 2 fois relevés : croissance entre 5 et 5,5 % du chiffre d’affaires tiré par les services en intelligence artificielle, marge opérationnelle de + 18 % et autofinancement libre de + 1,9 Md€ ;

- Dividende de 2024 de 3,6 €, avec engagement d’un taux de distribution autour de 50 %.