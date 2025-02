Publicis : grimpe de +2% vers 107E information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 11:00









(CercleFinance.com) - Publicis grimpe de +2% vers 107E et engrange plus de 4,5% en 48H grâce à une hausse de 5% de son C.A (et 4ème hausse sur 5 séances): le titre est en train de soulever la résistance des 106,6E du 12/122/2024 puis du 13 mai 2024 et pourrait enchainer en direction des 112E





Valeurs associées PUBLICIS GROUPE 107,05 EUR Euronext Paris +2,20%