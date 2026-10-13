Publicis confirme ses objectifs avec la demande en marketing basée sur l'IA

(Répétition technique)

Publicis PUBP.PA a confirmé mardi ses prévisions pour l'ensemble de l'année, après avoir publié une croissance organique supérieure aux attentes au titre du troisième trimestre, portée par la demande des clients en matière de marketing basé sur l'intelligence artificielle (IA).

Le chiffre d’affaires organique du géant publicitaire français a progressé de 5% au cours du trimestre, alors que les analystes tablaient sur 4,8% dans un consensus fourni par l’entreprise.

(Rédigé par Leo Marchandon ; version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)