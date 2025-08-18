 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 877,20
-0,58%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Publicis affaibli sous ses moyennes courtes
information fournie par Cercle Finance 18/08/2025 à 09:45

(Zonebourse.com) - Le titre Publicis recule de 8,3% sur un mois et de 19% sur trois mois, confirmant une phase de correction marquée depuis le printemps. Il conserve une dynamique fragile sous ses moyennes clés et au contact d'un support majeur.

Les cours évoluent en dessous de la moyenne mobile à 20 jours comme de celle à 50 jours, ce qui traduit un biais technique dégradé. La dynamique demeure orientée par la pression vendeuse, les flux confirmant un momentum baissier persistant.

Graphiquement, le marché retient surtout le support situé à 75,1 EUR, dont la préservation reste déterminante pour la stabilité de court terme. À l'inverse, la zone de résistance à 82,4 EUR constitue le premier seuil susceptible de freiner toute tentative de reprise.

Dans ces conditions, le biais reste orienté vers une poursuite de la consolidation tant que le titre reste sous ses moyennes courtes. L'invalidation de ce scénario interviendrait seulement en cas de franchissement clair de la résistance identifiée.

Valeurs associées

PUBLICIS GROUPE
76,5800 EUR Euronext Paris -0,52%
