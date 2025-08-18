Publicis affaibli sous ses moyennes courtes
Les cours évoluent en dessous de la moyenne mobile à 20 jours comme de celle à 50 jours, ce qui traduit un biais technique dégradé. La dynamique demeure orientée par la pression vendeuse, les flux confirmant un momentum baissier persistant.
Graphiquement, le marché retient surtout le support situé à 75,1 EUR, dont la préservation reste déterminante pour la stabilité de court terme. À l'inverse, la zone de résistance à 82,4 EUR constitue le premier seuil susceptible de freiner toute tentative de reprise.
Dans ces conditions, le biais reste orienté vers une poursuite de la consolidation tant que le titre reste sous ses moyennes courtes. L'invalidation de ce scénario interviendrait seulement en cas de franchissement clair de la résistance identifiée.
