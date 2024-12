Publicis: acquiert la plateforme SaaS Wibilong information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 12:47









(CercleFinance.com) - Publicis Groupe a annoncé vendredi dernier l'acquisition de Wibilong, plateforme SaaS de création de communautés clients qui gère les interactions entre consommateurs pour le compte de marques françaises et internationales.



Wibilong intégrera Epsilon France, l'entité Datamarketing de Publicis Groupe.



Wibilong permet aux marques de transformer instantanément leurs bases clients en communautés actives dans leurs points de contacts digitaux.



Avec l'intégration de cette nouvelle solution, Epsilon France complète sa proposition de valeur datamarketing et offre ainsi aux marques qui lui font confiance, de nouvelles opportunités d'interactions mesurables avec leurs clients.



Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de partenariat d'Epsilon France auprès d'acteurs innovants dans le domaine des interactions marketing, tels que Toky Woky et Viewy en 2023.





