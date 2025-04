Publicis : +12% à 86,3E, les 86,75E en ligne de mire information fournie par Cercle Finance • 10/04/2025 à 11:14









(CercleFinance.com) - Publicis s'envole de +12% à 86,3E et tente de retrouver son plancher des 86,75E des 31/03 puis 1 et 2 avril.

Si le scénario est celui d'une reprise en 'V' sur 74,25E, le prochain objectif sera 90E, l'ex-plancher des 13 et 14 mars dernier.





Valeurs associées PUBLICIS GROUPE 84,340 EUR Euronext Paris +10,42%