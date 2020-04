Publication du rapport financier annuel 2019

Credit Agricole Brie PIcardie



Amiens, le 22 Avril 2020



La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie informe le public que son Rapport Financier Annuel 2019 a été communiqué à l'AMF. Ce rapport est disponible sur le site Internet https://www.ca-briepicardie.fr/, dans la rubrique « Informations réglementées ».



Ce Rapport Financier Annuel contient :



- la présentation de la Caisse Régionale

- la Déclaration de Performance Extra-Financière (DPEF)

- le Rapport sur le Gouvernement d'Entreprise

- l'Examen de la situation financière et du résultat 2019

- les Facteurs de risques et informations prudentielles

- le Documents comptables et annexes des comptes consolidés

- les Documents comptables et annexes des comptes individuels

- la Déclaration du Responsable

- les Rapports des commissaires aux comptes

- le Projet des résolutions de l'Assemblée Générale Mixte.