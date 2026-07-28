Publication d’une notification de transparence reçue de Tolefi SA (Article 14§1 de la Loi du 2 Mai 2007)

Mont-Saint-Guibert, Belgique, le 28 juillet 2026, 20h30 CET, information réglementée – Celyad Oncology SA (Euronext : CYAD) (la « Société » ou « Celyad Oncology ») a annoncé aujourd’hui, conformément à l’article 14 de la loi belge du 2 mai 2007 relative à la publication des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché règlementé (la « Loi transparence »), avoir reçu une notification de transparence en date du 24 juillet 2026 de Tolefi SA et de personnes liéees indiquant avoir franchi ensemble à la baisse de manière passive le seuil de 10%, détenant 6 568 978 droits de vote, soit 8,77% des droits de vote de la Société au 16 juillet 2026.