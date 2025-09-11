 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Publication d’une notification de transparence de Fortress Investment Group LLC
information fournie par Boursorama CP 11/09/2025 à 18:30

Mont-Saint-Guibert, Belgique, 11 septembre 2025, 18h30 CET – information règlementée – Celyad Oncology SA (Euronext: CYAD) (« Celyad Oncology» ou la « Société »), a annoncé aujourd’hui, conformément à l’article 14 de la loi belge du 2 mai 2007 relative à la publication des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé (la « Loi transparence »), avoir reçu une notification de transparence en date du 08 septembre 2025 , indiquant que CFIP CLYD (UK) Limited, une filiale de Fortress Investment Group LLC, a franchi à la baisse de manière passive le seuil de 60%, détenant 34.146.795 droits de vote, soit 59,41% des droits de vote de Celyad Oncology.

Valeurs associées

CELYAD ONCO
0,3200 EUR Euronext Bruxelles +3,56%

