Publication d’une notification de transparence de Fortress Investment Group LLC

Mont-Saint-Guibert, Belgique, 11 septembre 2025, 18h30 CET – information règlementée – Celyad Oncology SA (Euronext: CYAD) (« Celyad Oncology» ou la « Société »), a annoncé aujourd’hui, conformément à l’article 14 de la loi belge du 2 mai 2007 relative à la publication des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé (la « Loi transparence »), avoir reçu une notification de transparence en date du 08 septembre 2025 , indiquant que CFIP CLYD (UK) Limited, une filiale de Fortress Investment Group LLC, a franchi à la baisse de manière passive le seuil de 60%, détenant 34.146.795 droits de vote, soit 59,41% des droits de vote de Celyad Oncology.