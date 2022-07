Publication d’une étude confirmant le rôle clé des rétrovirus endogènes humains (HERV-K) dans la maladie de Charcot ou sclérose latérale amyotrophique dans « Annals of Neurology », un journal scientifique de référence

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : geneuro@newcap.eu



▪ Publication en ligne du mécanisme d’action de HERV-K ENV dans la sclérose latérale amyotrophique (SLA) sporadique, entraînant la mort des motoneurones

▪ Cette publication confirme l’effet thérapeutique préclinique de l’anticorps anti-HERV-K ENV de GeNeuro pour neutraliser la toxicité de HERV-K ENV

▪ La SLA sporadique est une maladie dévastatrice touchant 10 000 nouveaux patients par an aux Etats-Unis et en Europe, associée à un pronostic de survie limité



GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 – GNRO), société biopharmaceutique développant de nouveaux traitements pour les maladies neurodégénératives et auto-immunes, telles que la sclérose en plaques (SEP), la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et les conséquences neuropsychiatriques sévères du COVID-19 (post-COVID), annonce ce jour la publication dans le journal scientifique de référence « Annals of Neurology » des résultats de la collaboration entre GeNeuro et le National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS). Le NINDS fait partie des National Institutes of Health (NIH) des États-Unis. Cette publication décrit le nouveau mécanisme pathogène de HERV-K dans la SLA sporadique et confirme l’action de l’anticorps de GeNeuro pour neutraliser cette toxicité.