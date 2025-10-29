Public Storage revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2025 grâce à des revenus immobiliers plus élevés et à des acquisitions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur d'installations de self-stockage Public Storage PSA.N a relevé la limite inférieure de ses prévisions pour 2025 en matière de fonds d'exploitation (FFO) mercredi, citant des revenus immobiliers plus élevés, une activité d'acquisition solide et une amélioration des bénéfices.

La société basée à Glendale, en Californie, prévoit maintenant un FFO annuel de base de 16,70 $ à 17 $ par action, par rapport aux attentes précédentes de 16,45 $ à 17 $ par action.

"Nous relevons nos perspectives pour 2025 pour le deuxième trimestre consécutif sur la base de la surperformance de la croissance du revenu net d'exploitation, de l'activité d'acquisition et de la croissance des flux de trésorerie de base par action", a déclaré le directeur général Joe Russell.

La société, qui loue des espaces de stockage sur une base mensuelle pour un usage personnel et professionnel, a déclaré un FFO de base de 4,31 $ par action pour le trimestre clos le 30 septembre, par rapport aux estimations des analystes de 4,24 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Elle possède et exploite 3 491 installations de self-stockage situées dans 40 États des États-Unis, au 30 septembre 2025, ce qui en fait l'un des plus grands exploitants d'installations de self-stockage du pays.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'est élevé à 948,9 millions de dollars, contre des estimations de Wall Street de 1,21 milliard de dollars.