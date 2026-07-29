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Public Storage n'atteint pas ses estimations de FFO trimestriel en raison d'une demande en berne
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 23:22
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'investissement immobilier Public Storage PSA.N a annoncé lundi que son flux de trésorerie d'exploitation de base (FFO) pour le premier trimestre était inférieur aux estimations de Wall Street, ce qui témoigne d'un ralentissement de la demande pour ses espaces de self-stockage.

La société, qui loue des espaces de stockage au mois à des particuliers et aux entreprises, a connu des difficultés cette année, le ralentissement du marché immobilier américain limitant les déménagements, ce qui pèse sur la demande de nouvelles locations d’espaces de stockage.

Voici quelques détails:

* La société basée à Glendale, en Californie, a annoncé un FFO de base de4,17 dollars par action, en baisse de 2,6% par rapport à l’année dernière et inférieur aux prévisions des analystes, qui tablaient sur4,24 dollars par action , selon les données compilées par LSEG.

* Elle a enregistré un chiffre d’affaires d’environ1 milliard de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, en deçà des estimations des analystes qui s’élevaient à1,23 milliard de dollars .

* Elle table désormais sur une croissance du chiffre d’affaires à périmètre constant pour 2026 comprise entre une baisse de 0,7% et une hausse de 0,3%, contre une fourchette de prévisions antérieure allant d’une baisse de 2,2% à une croissance nulle.

* L'action de la société a reculé d'environ 1% dans les échanges après clôture.

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