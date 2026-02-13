Public Storage en baisse après avoir prévu des fonds d'exploitation de base pour 2026 inférieurs aux estimations

13 février - ** Les actions de la société d'investissement immobilier Public Storage PSA.N chutent de près de 2 % à 287 $ dans les échanges matinaux

** La société a prévu jeudi que les fonds d'exploitation de base 2026 (FFO) seraient inférieurs aux estimations de Wall Street, signalant une demande plus faible pour ses unités de self-stockage

** La société a déclaré qu'elle s'attendait à des FFO de base pour l'ensemble de l'année dans la fourchette de 16,35 $ à 17,00 $ par action, dont le point médian est inférieur à l'estimation moyenne des analystes compilés par le LSEG, qui est de 16,91 $

** Annonce d'un FFO de base de 4,26 $ par action au quatrième trimestre, contre 4,21 $ par action il y a un an

** Annonce du départ du directeur général Joe Russell; Russell quittera ses fonctions le 31 mars; le directeur financier Tom Boyle lui succédera à partir d'avril

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 9,9 % depuis le début de l'année