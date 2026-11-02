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Public Service Enterprise en baisse après des résultats inférieurs aux attentes au troisième trimestre
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 14:54

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 novembre - ** L'action de la société américaine de services publics Public Service Enterprise PEG.N recule de 2,8 % à 72,2 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce un bénéfice ajusté de 1,15 dollar par action au troisième trimestre, en deçà des estimations des analystes qui tablaient sur un bénéfice ajusté de 1,20 dollar par action, selon les données compilées par LSEG

** PEG affiche un chiffre d'affaires d'exploitation de 3,02 milliards de dollars au troisième trimestre, contre une estimation de 3,19 milliards de dollars

** La société annonce un résultat d'exploitation ajusté de 574 millions de dollars au troisième trimestre, contre 565 millions de dollars il y a un an

** PEG réaffirme ses prévisions de résultat d'exploitation ajusté pour 2026, comprises entre 4,28 et 4,40 dollars par action

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 7,5 % depuis le début de l'année

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