Public Service Enterprise dépasse les prévisions de bénéfices grâce à la bonne performance de ses divisions électricité et gaz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe américain de services publics Public Service Enterprise PEG.N a dépassé mardi les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre, grâce à la bonne santé de sa division électricité et gaz, tandis que la hausse des charges d'intérêts a pesé sur son activité de production d'électricité.

Le résultat de la filiale Public Service Electric and Gas (PSE&G) a progressé à 342 millions de dollars au cours du trimestre, contre 332 millions de dollars un an plus tôt, tandis que PSEG Power et les autres activités sont passées d'un bénéfice de 253 millions de dollars à une perte de 8 millions de dollars.

Voici quelques détails:

* Les services publics réglementés américains ont largement bénéficié d’une demande d’électricité stable et d’investissements continus dans les infrastructures du réseau, ce qui a contribué à compenser la hausse des coûts d’emprunt qui continue de peser sur les activités de production d’électricité.

* PSEG a indiqué que ses ventes d’électricité avaient augmenté de 2 % au cours du trimestre, tandis que les volumes de gaz vendus et transportés avaient chuté de 23 %.

* Les charges d’exploitation pour le trimestre d’avril à juin ont atteint 2,09 milliards de dollars, contre 1,99 milliard il y a un an, tandis que les charges d’intérêts se sont élevées à 269 millions de dollars, contre 248 millions auparavant.

* Sa division nucléaire a produit environ 7,8 térawattheures d’électricité sans émissions de carbone au cours du trimestre, a ajouté PSEG.

* La société fournit des services d’électricité et de gaz à environ 4,3 millions de clients dans tout le New Jersey et exploite des installations de production nucléaire par l’intermédiaire de sa division PSEG Power.

* La société, dont le siège se trouve à Newark, dans le New Jersey, a enregistré un bénéfice ajusté de 86 centimes par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre une estimation moyenne des analystes de 80 centimes, selon les données compilées par LSEG.