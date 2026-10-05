PTC s'envole à Wall Street après l'annonce de son rachat par Schneider Electric

L'action PTC s'enflamme de 34% à la Bourse de New York, culminant en tête de l'indice S&P 500. L'équipementier électrique Schneider Electric (-10%, plus forte baisse du CAC 40) a annoncé avoir conclu un accord définitif en vue du rachat de l'éditeur américain de logiciels d'ingénierie pour une valeur d'entreprise de 23,7 milliards de dollars.

Schneider Electric propose 205 dollars par action PTC, soit une prime de 42% par rapport au cours de clôture de vendredi. La prime atteint environ 46% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes (VWAP) des 30 derniers jours et 42% par rapport au VWAP à 90 jours.

L'opération valorise PTC à environ 22,2 fois le consensus de flux de trésorerie disponible (FCF) attendu en 2027 et à 8,5 fois ses revenus récurrents annuels (ARR) estimés pour la même année.

PTC figure parmi les principaux acteurs mondiaux des logiciels de conception de produits industriels complexes, d'ingénierie et de gestion des données. Fort de plus de 30 000 clients dans le monde, le groupe a réalisé 2,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025, avec une marge d'EBITA ajusté d'environ 40%.

PTC doit notamment permettre à Schneider Electric de compléter son portefeuille dans la gestion du cycle de vie des produits (PLM) et la conception assistée par ordinateur (CAO), tout en renforçant sa présence auprès des industries manufacturières.

Avec PTC et Aveva, le portefeuille logiciel de Schneider Electric dépassera désormais 5 milliards d'euros de revenus, tandis que les logiciels et services représenteront environ 24% du chiffre d'affaires pro forma du groupe.

Jefferies maintient sa recommandation à l'achat sur Schneider Electric et juge l'opération stratégiquement pertinente. La banque américaine souligne la qualité de PTC, qui bénéficie d'une croissance solide, d'une forte proportion de revenus récurrents et de marges élevées.

Le recul des valorisations des éditeurs de logiciels, sur fond d'interrogations concernant l'impact de l'intelligence artificielle sur le secteur, permet en outre à Schneider Electric de réaliser cette acquisition à un multiple relativement modéré au regard des niveaux historiquement observés pour PTC.

Jefferies souligne néanmoins que la création de valeur dépendra en partie de la capacité de Schneider Electric à générer des synergies de revenus, généralement plus difficiles et plus longues à matérialiser que les économies de coûts. Les incertitudes entourant l'impact de l'IA sur les valorisations des logiciels industriels pourraient également continuer à peser sur le secteur.

Berenberg maintient pour sa part sa recommandation "Neutre" sur PTC, tout en estimant que le prix de 205 dollars par action offre une valorisation attractive aux actionnaires de l'éditeur américain dans l'environnement actuel. Le multiple d'environ 22,2 fois le FCF attendu en 2027 se situe dans la fourchette de 20 à 25 fois historiquement observée pour PTC ces dernières années, hors récente contraction des multiples du secteur liée notamment aux inquiétudes entourant l'intelligence artificielle.

Berenberg considère également l'opération comme un signal favorable pour les valorisations du secteur des logiciels. Le prix accepté par Schneider Electric montre qu'un acquéreur stratégique reste disposé à payer une prime importante pour un actif de qualité malgré un environnement boursier plus difficile.

La banque y voit notamment un soutien pour Dassault Systèmes, Nemetschek et Autodesk, qui se négocient respectivement autour de 16, 15 et 14 fois leurs FCF 2027 estimés, soit des niveaux sensiblement inférieurs au multiple retenu pour PTC.

Sur le plan concurrentiel, Berenberg ne s'attend pas à ce que le rapprochement bouleverse significativement la situation de Dassault Systèmes. Le chevauchement entre les principaux marchés de Schneider Electric et ceux du groupe français demeure limité. Dassault est par ailleurs déjà habitué à affronter un concurrent adossé à un grand groupe industriel à travers le portefeuille de logiciels de Siemens.

AlphaValue partage enfin le constat d'une opération stratégiquement cohérente, tout en se montrant plus prudent sur ses conséquences financières. La concrétisation des synergies attendues sera notamment déterminante pour justifier le prix payé par Schneider Electric.

La finalisation de l'acquisition de PTC est attendue d'ici au troisième trimestre 2027, sous réserve notamment de l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires.