PTC revoit à la hausse ses prévisions annuelles grâce à une demande solide dans le secteur des logiciels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'éditeur de logiciels PTC Inc PTC.O a revu à la hausse mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à la suite de la publication de ses résultats du troisième trimestre, misant sur une forte demande pour ses logiciels industriels phares et ses outils basés sur l'intelligence artificielle

* PTC, dont les produits aident les entreprises dans les domaines de la conception, de la gestion des pièces, de la maintenance, de l’automatisation et d’autres services, a tiré profit de l’intérêt croissant des entreprises pour les technologies basées sur l’IA.

* Elle table désormais sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 2,69 et 2,75 milliards de dollars, dont la valeur médiane est supérieure à ses prévisions antérieures, qui s'échelonnaient entre 2,58 et 2,82 milliards de dollars.

* Pour le quatrième trimestre, le chiffre d’affaires devrait se situer entre 630 millions et 690 millions de dollars, dont la valeur médiane dépasse les prévisions des analystes, qui s’établissaient à 649,5 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le cadre "digital thread" de PTC relie les données produit tout au long du cycle de vie, en assurant le suivi des informations depuis les premiers concepts de conception jusqu’aux opérations en conditions réelles et à la maintenance continue.

* La société a enregistré un chiffre d’affaires de 600 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, soit un peu moins que l’estimation des analystes, qui s’élevait à 608,1 millions de dollars.

* Le bénéfice ajusté s'est établi à 1,58 dollar par action, soit légèrement au-dessus des estimations de 1,57 dollar par action.