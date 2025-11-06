PTC dépasse ses estimations de chiffre d'affaires grâce à la bonne tenue de la demande de logiciels de conception

Le fabricant de logiciels industriels PTC PTC.O a battu mercredi les estimations de chiffre d'affaires du quatrième trimestre, grâce à la résistance de la demande pour ses principaux logiciels industriels et à la traction précoce de nouveaux outils alimentés par l'IA.

Les entreprises qui cherchent à donner la priorité à la transformation numérique et à adopter l'IA dans leurs flux de travail se sont tournées vers les logiciels de PTC pour la conception, la fabrication et la maintenance de leurs produits.

PTC, dont les logiciels sont utilisés dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, de l'automobile et des technologies médicales, a déployé des fonctionnalités d'IA dans sa suite de produits, notamment son logiciel de conception phare Creo et ses outils de gestion de produits Windchill.

Par ailleurs, la société a annoncé la vente de ses activités de connectivité industrielle Kepware et d'Internet des objets ThingWorx à TPG.

PTC recevra jusqu'à 725 millions de dollars en espèces dans le cadre de cette transaction, si certains seuils sont atteints.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 893,8 millions de dollars pour le quatrième trimestre clos le 30 septembre, dépassant l'estimation des analystes qui était de 750,8 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 3,47 dollars, dépassant également l'estimation de 2,27 dollars par action.

PTC prévoit un chiffre d'affaires de 600 à 660 millions de dollars pour le premier trimestre, le point médian étant inférieur à l'estimation de 637,2 millions de dollars.

Elle s'attend également à ce que les recettes de l'exercice 2026 se situent entre 2,65 et 2,92 milliards de dollars, le point médian étant légèrement inférieur à l'estimation de 2,80 milliards de dollars.