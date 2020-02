Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PSA-Pas de restructuration nécessaire après la fusion avec FCA-Tavares Reuters • 26/02/2020 à 11:06









26 février (Reuters) - Carlos Tavares, président du directoire de PSA PEUP.PA , a déclaré mercredi que : * LES VÉHICULES VENDUS PAR LE GROUPE EN JANVIER RESPECTAIENT LES NOUVEAUX OBJECTIFS EUROPÉENS DE CO2, CE DEVRAIT ÊTRE LE CAS AUSSI EN FÉVRIER * IL NE VOIT PAS LA NÉCESSITÉ D'UNE "RESTRUCTURATION" APRÈS LE RAPPROCHEMENT ENTRE PSA ET FCA CAR LES DEUX ENTREPRISES SONT TOUTES DEUX EN BONNE SANTÉ * LA JV EUROPÉENNE DE BATTERIES ÉLECTRIQUES AVEC SAFT DEVRAIT AVOIR UNE CAPACITÉ DE PRODUCTION SIGNIFICATIVE EN 2023 Pour plus de détails, cliquez sur PEUP.PA

Valeurs associées FIAT CHRYSLER AU MIL +4.36% TOTAL Euronext Paris -0.23% PEUGEOT Euronext Paris +4.75%