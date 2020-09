Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PSA-FCA: Clause d'incessibilité de six mois sur les actions Faurecia Reuters • 17/09/2020 à 21:41









PSA-FCA: CLAUSE D'INCESSIBILITÉ DE SIX MOIS SUR LES ACTIONS FAURECIA PARIS (Reuters) - Fiat Chrysler Automobiles et PSA ont annoncé jeudi dans un communiqué qu'à leur demande, les actionnaires EXOR, EFP/FFP, Bpifrance et DFG avaient accepté une clause d'incessibilité de leurs actions Faurecia, pour une durée de six mois suivant la réalisation du projet de distribution de la participation de 46% du Groupe PSA dans Faurecia, à l'ensemble des actionnaires de Stellantis. Cette annonce fait suite à la modification par FCA et PSA de certains termes de leur accord de fusion de décembre dernier, qui doit donner naissance à un nouveau groupe baptisé Stellantis, afin de renforcer leur bilan face à la crise du coronavirus. A la suite de ces amendements, les actionnaires de FCA et PSA recevront chacun 23% de l'équipementier Faurecia tandis que leur poids respectif à 50/50 dans Stellantis est maintenu. (Rédaction de Paris)

