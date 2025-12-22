Prysmian va collaborer avec Versalis (Eni) pour recycler le plastique de ses câbles
information fournie par Zonebourse 22/12/2025 à 17:27
Aux termes de l'accord, Prysmian collectera les chutes de production ainsi que les câbles mis hors service provenant de ses principaux clients, des déchets qui seront ensuite traités dans une usine de Mantoue, en Italie, où Versalis appliquera sa technologie de recyclage chimique Hoop.
Cette méthode permettra de transformer les déchets en huile de pyrolyse, puis en un nouveau matériau destiné à la fabrication de polymères plastiques que Prysmian prévoit d'utiliser ensuite afin de fabriquer de nouveaux câbles haute performance.
Dans un communiqué, les deux groupes expliquent que les câbles d'énergie, souvent isolés avec du polyéthylène réticulé (XLPE) et d'autres couches polymériques, sont traditionnellement difficiles à recycler mécaniquement.
Grâce à la technologie Hoop, ils prévoient qu'environ 60% des déchets d'XLPE puissent être revalorisés sous forme de matériau réutilisable pour la fabrication de nouveaux câbles.
Le premier projet pilote attendu dans le cadre du projet devrait être lancé dans le courant du second semestre 2026.
Valeurs associées
|85,860 EUR
|MIL
|+0,75%
