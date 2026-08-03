Prysmian va acquérir Aktore

Le spécialiste italien des câbles et systèmes de câblages a conclu un accord définitif en vue du rachat d'Atkore aux Etats-Unis pour un montant de 95 dollars par action en numéraire.

La valeur d'entreprise implicite s'élève à environ 3,8 milliards de dollars (3,3 milliards d'euros).

La transaction fait ressortir une prime de près de 23% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des 90 derniers jours au vendredi 31 juillet 2026.

L'opération va permettre à Prysmian de se renforcer en Amérique du Nord en y ajoutant un portefeuille complémentaire de produits d'infrastructures électriques adjacents aux câbles, accélérant ainsi l'évolution du groupe vers un statut de fournisseur complet de solutions électriques.

En parallèle, ce rapprochement permettra d'accélérer les délais de livraison et le processus d'installation, dans un contexte de croissance dynamique du secteur électrique outre-Atlantique.