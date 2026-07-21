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Prysmian profite d'une chasse aux bonnes affaires et de l'avis de Jefferies
information fournie par AOF 21/07/2026 à 15:51

(Zonebourse.com) - Après quatre replis consécutifs, pour une perte cumulée de 9,32%, le titre Prysmian se distingue à la Bourse de Milan ( 3,84%, à 129,80 euros) et signe même la plus forte hausse de son principal indice, le FTSE MIB.

L'action du spécialiste de la conception, la fabrication, la commercialisation et l'installation de câbles et systèmes de câblage est soutenue par des achats à bon compte, mais aussi par Jefferies. La banque d'investissement américaine a confirmé sa recommandation à acheter sur le titre, en relevant sa cible de cours de 178 à 180 euros.

Les analystes saluent les annonces faites la veille sur un plan d'extension des capacités, adossé à une visibilité à long terme garantie par des contrats-cadres ainsi que par un acompte initial pour financer l'investissement.

Pour Jefferies, ces annonces interviennent plus tôt que prévu, avec un doublement des capacités aux Etats-Unis et une demande estimée à 10 milliards d'euros sur la prochaine décennie.

Le plan dévoilé renforce la conviction des analystes quant au potentiel de croissance et d'expansion des marges de la division Digital Solutions à moyen terme.

Pour rappel, Prysmian a annoncé un accord ferme avec Molex portant sur un montant allant jusqu'à 5,5 milliards d'euros dans les câbles à fibre optique sur une période de 10 ans, auquel s'ajoute un montant additionnel de plus de 4,5 milliards d'euros en accords et initiatives commerciales avec des hyperscalers et des fournisseurs d'infrastructures de centres de données, qui devrait être confirmé prochainement.

Les analystes ajoutent que selon leurs informations, le groupe dispose déjà d'une visibilité significative sur ses volumes sur la période 2026-2028 compte tenu de la pénurie actuelle, et ce même avant ces contrats-cadres, qui seront très probablement honorés grâce aux capacités additionnelles à partir de 2028.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 21/07/2026 à 15:51:00.

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