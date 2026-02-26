Prysmian dans le rouge après ses résultats et perspectives
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 10:44
Le fournisseur de solutions pour les connexions énergétiques et numériques a pourtant publié de très bons résultats pour le compte du quatrième trimestre et de l'ensemble de l'exercice 2025.
Sur les trois derniers mois de l'année, en organique, les revenus du groupe ont augmenté de 4,3%, à 4,966 milliards d'euros, tandis que l'Ebitda ajusté a bondi de 20,1%, à 622 millions d'euros. Les analystes d'UBS relèvent qu'au niveau de l'Ebitda, le groupe a manqué les attentes du consensus de 2%. Sur la même période, le résultat net part du groupe a bondi de 61%, à 248 millions d'euros.
En ce qui concerne l'exercice 2025, le chiffre d'affaires organique a connu une hausse de 5,4%, à 19,65 milliards d'euros, avec un Ebitda ajusté en croissance de 24,4%, à 2,398 milliards d'euros, et le résultat net part du groupe a flambé de 74,2%, à 1,270 milliard d'euros.
Au niveau des perspectives, la société italienne table sur un Ebitda compris entre 2,625 et 2,775 milliards d'euros, un flux de trésorerie disponible qui se situera entre 1,3 et 1,4 milliard d'euros et les revenus liés à la durabilité sont attendus en 47 et 49% du chiffre d'affaires total du groupe.
Le groupe précise que ces prévisions supposent l'absence de changements significatifs dans la situation géopolitique, excluent des variations extrêmes de prix des facteurs de production ainsi que d'importantes perturbations de la chaîne d'approvisionnement, et ne tiennent pas compte d'éventuels impacts liés au régime tarifaire américain.
Les analystes d'UBS sont à l'achat sur le titre Prysmian, avec un objectif de cours de 105 euros.
Valeurs associées
|98,880 EUR
|MIL
|-1,12%
A lire aussi
-
Un traitement préventif de l'infection au VIH injectable et à longue durée d'action, considéré comme une grande avancée par les associations et les spécialistes qui l'attendaient depuis près de deux ans, va pouvoir faire son arrivée en France, après un arrêté gouvernemental ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes sont sur de faibles variations jeudi, mais proches de leur niveau record, alors que les investisseurs analysent une pluie de résultats d'entreprises en Europe après la publication de Nvidia reçue sans grand enthousiasme. À ... Lire la suite
-
Cuba a dénoncé une tentative d'"infiltration à des fins terroristes" après avoir abattu mercredi au large de l'île quatre occupants d'une vedette immatriculée en Floride, dans un contexte de tensions croissantes avec les Etats-Unis. Quatre personnes ont été tuées ... Lire la suite
-
Engie ( 7,41% à 29,58 euros) occupe la première place du CAC 40 à la faveur du relèvement de ses objectifs pour l'exercice 2026 et de l'acquisition de UK Power Networks, le distributeur d'électricité au Royaume-Uni. Le résultat net récurrent part du groupe est ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer