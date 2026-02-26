 Aller au contenu principal
Prysmian dans le rouge après ses résultats et perspectives
26/02/2026

Prysmian signe la plus forte baisse du principal indice de la Bourse de Milan avec un repli de 3,10%, à 96,90 euros.

Le fournisseur de solutions pour les connexions énergétiques et numériques a pourtant publié de très bons résultats pour le compte du quatrième trimestre et de l'ensemble de l'exercice 2025.

Sur les trois derniers mois de l'année, en organique, les revenus du groupe ont augmenté de 4,3%, à 4,966 milliards d'euros, tandis que l'Ebitda ajusté a bondi de 20,1%, à 622 millions d'euros. Les analystes d'UBS relèvent qu'au niveau de l'Ebitda, le groupe a manqué les attentes du consensus de 2%. Sur la même période, le résultat net part du groupe a bondi de 61%, à 248 millions d'euros.

En ce qui concerne l'exercice 2025, le chiffre d'affaires organique a connu une hausse de 5,4%, à 19,65 milliards d'euros, avec un Ebitda ajusté en croissance de 24,4%, à 2,398 milliards d'euros, et le résultat net part du groupe a flambé de 74,2%, à 1,270 milliard d'euros.

Au niveau des perspectives, la société italienne table sur un Ebitda compris entre 2,625 et 2,775 milliards d'euros, un flux de trésorerie disponible qui se situera entre 1,3 et 1,4 milliard d'euros et les revenus liés à la durabilité sont attendus en 47 et 49% du chiffre d'affaires total du groupe.

Le groupe précise que ces prévisions supposent l'absence de changements significatifs dans la situation géopolitique, excluent des variations extrêmes de prix des facteurs de production ainsi que d'importantes perturbations de la chaîne d'approvisionnement, et ne tiennent pas compte d'éventuels impacts liés au régime tarifaire américain.

Les analystes d'UBS sont à l'achat sur le titre Prysmian, avec un objectif de cours de 105 euros.

