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Prysmian, Berenberg relève sa cible mais temporise
information fournie par AOF 15/06/2026 à 10:41

(Zonebourse.com) - Prysmian se distingue particulièrement à la Bourse de Milan ( 1,84%, à 146,55 euros) et se dirige vers une troisième hausse consécutive. Le titre est soutenu par une note de Berenberg qui a certes maintenu sa recommandation à conserver, mais a relevé son objectif de cours de 92 à 130 euros.

Berenberg rappelle que l'action du spécialiste des câbles et systèmes de câblages a bondi de 65% depuis le début de l'année, dont 40% au cours des trois derniers mois. Les analystes pensent que cette hausse a été portée par la direction qui a mis en lumière plusieurs catalyseurs potentiels : fusions-acquisitions majeures, double cotation aux Etats-Unis, nouveaux objectifs à moyen terme et surtout la perspective de contrats-cadres de plusieurs milliards d'euros avec des géants du web.

Pour Berenberg, ces gros contrats ne présentent qu'un potentiel de hausse limitée et les analystes estiment que le rallye du cours de l'action au mois de mai était excessif ( 15,67%).

Dans le détail, la banque allemande pense que la réaction du marché à la pré-annonce de futurs contrats-cadres de fibre optique a largement dépassé leur potentiel de gains supplémentaires (qui reste toutefois significatif). Selon la modélisation des analystes, ces accords pourraient ajouter environ 5% à leur estimation d'Ebitda pour 2030, ainsi qu'à leur objectif de cours. Cependant, cette contribution n'a pas été inclue car les accords n'ont pas été confirmés.

En outre, Berenberg estime que les autres catalyseurs sont incertains. Les opérations de fusions-acquisitions comportent des risques, à la hausse et à la baisse, et le potentiel de hausse lié à de nouveaux objectifs est limité, compte tenu des fortes révisions à la hausse du consensus qui sont déjà intégrées dans les cours, toujours selon les analystes.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 15/06/2026 à 10:41:00.

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