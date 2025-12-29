 Aller au contenu principal
Prysmian acquiert Xtera Topco via une coentreprise avec Fincantieri
information fournie par Zonebourse 29/12/2025 à 10:45

Prysmian fait part de la signature d'un accord pour acquérir Xtera Topco Limited, un leader anglo-américain dans les systèmes télécoms sous-marins clés en main, ce qui lui permettra de devenir un acteur mondial compétitif dans les solutions télécoms sous-marines.

L'acquisition de Xtera, auprès d'une filiale de H.I.G. Capital, sera réalisée via une coentreprise constituée pour l'occasion entre le fabricant de câbles italien (80% de participation) et son compatriote Fincantieri (20%).

Prysmian et Fincantieri ont également établi un partenariat incluant le développement de services innovants d'installation et de sécurité pour devenir un guichet unique pour des solutions télécoms sous-marines complètes.

Basée à Londres et disposant d'installations de R&D au Royaume-Uni et au Texas, Xtera est l'une des 5 seules entreprises capables de fournir des réseaux télécoms sous-marins à l'échelle mondiale. Elle affiche un chiffre d'affaires d'environ 130 millions d'euros et compte environ 60 employés.

La transaction implique une valeur d'entreprise de 65 millions de dollars. L'acquisition de Xtera reste soumise à l'approbation réglementaire. La finalisation de la transaction devrait avoir lieu au 1er trimestre 2026.

Valeurs associées

PRYSMIAN
85,940 EUR MIL 0,00%
