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Prudential en hausse avec une initiation de Berenberg à l'achat
information fournie par AOF 03/09/2026 à 12:03
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(Zonebourse.com) - Prudential gagne 1% à 1 013 GBX à Londres, aidé par une initiation de couverture de Berenberg à "achat", avec un objectif de cours fixé à 1 445 GBX. Le broker allemand justifie son opinion positive sur la compagnie d'assurance vie et santé par trois raisons.

Primo, il souligne que l'assureur britannique est positionné pour bénéficier de la demande croissante d'assurance vie en Chine, à la fois par son partenariat en Chine continentale avec CITIC et par ses activités à Hong Kong, qui vendent des produits aux visiteurs venant du continent.

Secundo, Berenberg met en avant le fait que Prudential offre une exposition grandissante à l'assurance santé, une activité qui présente, selon lui, "un délai de rentabilité court et des marges attractives".

Tertio, il juge que, grâce à une bonne gestion, l'entreprise reconstruit rapidement sa génération de surplus libre, un indicateur qui stimule la distribution de trésorerie, mais qui avait presque cessé de croître pendant les confinements liés au COVID-19 en 2020-2022.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 03/09/2026 à 12:03:00.

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