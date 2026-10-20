Prudential cède ses filiales brésiliennes et mexicaines à CNP pour 4 milliards de dollars dans le cadre d'une stratégie de recentrage de ses activités

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations et de contexte aux paragraphes 2, 4 à 8)

Prudential Financial PRU.N a annoncé mardi qu'elle allait céder ses filiales brésiliennes et mexicaines au groupe d'assurance français CNP Assurances pour un montant de 4,03 milliards de dollars en espèces, dans le cadre de sa stratégie visant à simplifier ses activités.

Cette opération marque une nouvelle étape dans le retrait de Prudential des marchés émergents — après des cessions en Indonésie, en Afrique du Sud et au Kenya —, alors que l'assureur américain se concentre davantage sur ses activités principales.

En août, le directeur général Andy Sullivan avait déclaré que Prudential prévoyait de réduire considérablement la présence géographique de ses activités de retraite et d’assurance, passant de plus d’une douzaine de pays à environ la moitié de ce nombre.

En annonçant la vente mardi, M. Sullivan a déclaré: "Nous continuons à nous concentrer sur la réduction de notre présence géographique et sur la construction d’une société Prudential plus simple et mieux ciblée."

La société est présente aux États-Unis, en Asie, en Europe et en Amérique latine, et disposait d’environ 1.600 milliards de dollars d’actifs au 30 juin.

Prudential utilisera le produit de la transaction pour investir dans des opportunités de croissance dans les domaines de la retraite, de la gestion d’actifs et de certaines activités de protection aux États-Unis, au Japon et sur certains marchés européens.

Pour CNP Assurances, cette opération marque une étape majeure dans la diversification de ses activités en Amérique latine.

La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2027.

Morgan Stanley a agi en tant que banque conseil de Prudential, tandis que Goldman Sachs a conseillé CNP Assurances.