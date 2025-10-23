Prudence en vue en Europe, nouvelle salve de résultats d'entreprises à Paris

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues sur une note prudente ce jeudi à l'ouverture de la séance. Le CAC 40 devrait reculer de 0,11%. Les investisseurs réagiront une fois de plus à une nouvelle kyrielle de résultats d'entreprises à Paris comme Carrefour, Kering, Michelin, Renault, et Thales. Le groupe de défense a enregistré une hausse de 9,1% à périmètre et taux de change constants de son chiffre d'affaires sur 9 mois. En revanche, le groupe de luxe Kering a déçu avec des ventes en chute au troisième trimestre 2025. Sur cette même période, le chiffre d’affaires de Renault a augmenté de 6,8%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Carrefour

Carrefour a annoncé la confirmation de ses objectifs annuels après avoir fait état d'une hausse de 2,1%, en données comparables, de ses revenus au troisième trimestre, à 22,61 milliards d'euros. Le géant français de la grande distribution a été soutenu par ses activités sud-américaines (+5,5%). Les ventes dans l'Hexagone ont crû de 0,7%, et de 1% dans le reste de l'Europe.

Kering

Le chiffre d'affaires de Kering au troisième trimestre 2025 s'élève à 3,4 milliards d'euros, en recul de 10% en données publiées et de 5% en comparable (compte tenu d'un effet de change négatif de 5%). "La baisse de 5% en comparable du chiffre d'affaires au troisième trimestre constitue pour autant une forte amélioration séquentielle (-15% au deuxième trimestre 2025), dont environ la moitié s'explique par la performance des Maisons, au-delà des bases de comparaison favorables", explique le groupe de luxe.

Michelin

Michelin, qui avait lancé un avertissement sur résultats le 14 octobre dernier, a dévoilé un chiffre d'affaires en baisse de 4,4%, à 19,3 milliards d'euros. Comme annoncé précédemment, la dégradation de l'activité sur la période de juillet à septembre est majoritairement liée à la région Amérique du Nord. Dans le détail, le marché de la première monte est en baisse en Europe et en Amérique du Nord et le marché du remplacement a été nourri par les importations de pneus budget.

Thales

Le chiffre d'affaires des neufs premiers mois de l’année 2025 de Thales s’établit à 15,25 milliards d'euros, en hausse de 9,1% à périmètre et taux de change constants (+8,4% de variation totale). Du point de vue géographique, le chiffre d’affaires enregistre une croissance solide sur les marchés matures (+7,7% de croissance organique), notamment au Royaume-Uni (+12,3%). Les marchés émergents sont également en forte progression (hausse organique de 14,5% sur la période), avec une croissance organique à deux chiffres dans toutes les zones géographiques.

Les chiffres macroéconomiques

En France, les données sur le climat des affaires en octobre seront publiées à 8h45.

Aux Etats-Unis, les données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 14h30 suivies à 16h de celles sur les ventes de logements anciens en septembre.

Les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz seront connues à 16h30.

Vers 8h30, l'euro cède 0,05% à 1,1599 dollar.

Hier à Paris

Hormis le footsie britannique, les marchés actions européens ont clôturé sur une note morose alors que les investisseurs ont assisté à un déluge de résultats. Les trimestriels de L'Oréal et de Hermès ont mis un coup d'arrêt au CAC 40, qui restait sur deux séances de suite dans le vert et sur son double record historique d'hier en séance et en clôture. Sur le front des statistiques, les prix à la consommation en Grande-Bretagne ont progressé de 3,8% sur un an en septembre contre une accélération de 4% attendue. Le CAC 40 a lâché 0,63% à 8206 points et l'EuroStoxx 50, 0,89% à 5636 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont terminé en repli, pénalisés par un regain de tensions entre Pékin et Washington. Donald Trump a soufflé le chaud et le froid en indiquant que la rencontre prévue la semaine prochaine avec son homologue chinois pourrait être une réussite, mais qu’elle pourrait également ne pas avoir lieu. En outre, le président des Etats-Unis a annulé un rendez-vous programmé avec Vladimir Poutine en raison d’un manque d’avancées diplomatiques. Dans ces conditions, le Dow Jones a cédé 0,71%, à 46 590 points, let le Nasdaq Composite s’est affaissé de 0,93%, à 22 740 points.